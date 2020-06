Alla scoperta della Cattedrale di Sovana: visita virtuale per la Lunga notte delle Chiese

SOVANA – In occasione dell’edizione virtuale della Lunga notte delle Chiese 2020, la Cattedrale di San Pietro a Sovana (Sorano) offre una visita suggestiva anche nella coincidenza del millenario della nascita di San Gregorio VII.

L’evento è organizzato da Associazione Belluno La Notte, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e Mibact.

Il tema dell’evento proposto quest’anno è la #bellezza, ben rappresentato – tra i tanti e le oltre 140 adesioni – anche da questo nostro edificio sacro, edificato mille anni fa e ancora cuore e chiesa madre della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, nata cinquecento anni prima e poi modellatasi sui confini della contea degli Aldobrandeschi.

A causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, l’evento pensato per questa giornata di arte, cultura e spiritualità, ha dovuto essere riformulato e ridotto ad una visita virtuale. Tuttavia in pochi minuti è possibile soffermarsi e gustare ciò che la storia, l’architettura, l’arte e la fede conservano e raccontano di Sovana, della sua Cattedrale e del suo personaggio più illustre.

La Cattedrale sorge nel secolo XI fino e completata nel secolo XIV su una chiesa preesistente e mantiene tutte intatte le caratteristiche romaniche e in parte gotiche della sua costruzione. Abbellita con opere di scultura e pittura, ospita stabilmente l’urna e le spoglie del Vescovo di Palermo San Mamiliano, ritiratosi in eremitaggio sull’isola di Montecristo ed evangelizzatore di questa parte della penisola italica. Attualmente, in occasione del Millenario della nascita, la Cattedrale ospita anche il corpo di San Gregorio VII, al secolo Ildebrando da Sovana, traslato in via eccezionale dalla Cattedrale di Salerno il 22 febbraio 2020 festa della Cattedra di San Pietro.

Le spoglie del santo Papa rimarranno nella Cattedrale almeno fino al 14 settembre prossimo, con probabile proroga proprio a causa della pandemia Covid-19 che ha visto la Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello costretta ad annullare e riprogrammare gli eventi culturali e spirituali.

Da qui l’invito anche ad una visita o ad un pellegrinaggio “reale” in questi luoghi di forte spiritualità, storia, cultura e arte.

Buona visione e buona visita.

La Cattedrale di Sovana (Facebook): www.facebook.com/events/765919514245038/

Lunga Notte delle Chiese, tutti gli eventi (web): www.lunganottedellechiese.com/#!/visita