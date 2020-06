Serie C, prima affiliazione in Maremma per il Grosseto Calcio

GROSSETO – Ancora un passo avanti per il progetto territoriale del Grosseto calcio: la prima affiliazione con una società del territorio è stata ufficializzata. Si tratta della società Pro soccer lab, di Castiglione della Pescaia, che da 5 anni insegna calcio ai bambini della zona, con molte attività nel rispetto dei valori e della sportività.

“Siamo felici di aver ufficializzato questo accordo – spiega Simone Ceri, copresidente dell’Us Grosseto 1912 –, che ha l’obiettivo di far crescere il settore giovanile biancorosso e dare la possibilità ai ragazzi del territorio di poter crescere insieme al Grifone. Ci auguriamo di poter mettere in piedi altre collaborazioni come questa, sia a nord sia a sud, aumentando la nostra rete di società amiche e continuando a mettere la bandierina biancorossa su tutto il territorio provinciale. Chiaramente monitoreremo tutti i giocatori e, nel caso dovesse venire fuori un giocatore interessante, sapremo come ricompensare la società affiliata”.

Grazie all’accordo di affiliazione sarà concessa alla Pro soccer lab una targa e la possibilità di ricevere aggiornamenti tecnici continui da parte dei responsabili della Scuola calcio biancorossa, Gigi Consonni e Roberto Picardi, con una serie di interventi programmati. La società affiliata potrà, infine, usufruire dei campi dell’Us Grosseto all’interno del Centro sportivo di Roselle.

Intanto al Centro sportivo ha riaperto il Bar Pizzeria 1912, che ha ripreso l’allestimento dei tavoli all’aperto con vista sui campi, mantenendo chiaramente le distanze di sicurezza. Consentito, da ieri, anche l’accesso al Centro ai visitatori e ai genitori dei ragazzi, con l’invito a rispettare le distanze di sicurezza e ogni altra prescrizione come indicato all’ingresso dell’impianto.