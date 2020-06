Prosegue la campagna Bau Bau per l’adozione dei cani ospiti del canile

PITIGLIANO – Fatti del bene: adotta un cane ospitato nel canile! Il Comune di Pitigliano porta avanti con successo la campagna Bau Bau per l’adozione dei cani randagi che sono stati ritrovati nel territorio comunale e che attualmente sono ospiti del canile convenzionato. Grazie a questa iniziativa sono stati adottati dei cani adulti che da tempo erano al canile: Biondo di 9 anni, Barbanera di 7, Pola di 7 anni e Luna di 8 anni, più alcuni cuccioli.

“La richiesta e adozione di cani adulti o anziani è più rara – commenta l’assessore del Comune di Pitigliano, Serena Falsetti – eppure questa campagna ha dimostrato che ci sono tante famiglie straordinarie in grado di offrire amore e protezione a questi animali. Ecco perché rilanciamo la campagna Bau Bau convinti che molti altri splendidi cani troveranno una famiglia disposta ad accoglierli”.

Il Comune ha previsto un piccolo incentivo economico: un contributo annuo di 400 euro per coloro che adottano un cane che è in custodia nel canile da almeno 3 anni; un contributo annuo di 300 euro per coloro che adottano un cane (di almeno un anno di età) che è in custodia nel canile da 180 giorni a meno di 3 anni; un contributo annuo di 200 euro per coloro che adottano un cucciolo di età inferiore a un anno. Il contributo sarà erogato per 3 anni.

Per l’adozione è importante che gli interessati si rivolgano in prima battuta al Comune attraverso la mail dedicata e solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’amministrazione comunale, possono procedere contattando il canile convenzionato che è quello di Ribolla.

Tutti i cani che andranno in adozione sono regolarmente vaccinati e dotati di microchip.

Questi i nomi di alcuni dei cani che ancora cercano casa: Rocky 9 anni, Piero 11 anni; Birba 7 anni; Andromeda 3 anni; Athena 3 anni; Dagda 3 anni; Leda 5 anni; Birillo 8 anni; Morgan 7 anni; Ambo 3 anni e Mami 4 anni.

Per l’adozione: amministrativi@comune.pitigliano.gr.it, cultura@comune.pitigliano.gr.it, 0564 616322 int.9 cell. 348 400 3001.

Info sui cani: 338 910 5698.