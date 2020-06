La Asd Basket Le Rocce trova “casa”: «Finalmente uno spazio tutto nostro»

GAVORRANO – «Finalmente uno spazio tutto nostro», sono le parole felici dei giocatori dell’Asd Basket Le Rocce che da ieri hanno preso in gestione il proprio impianto sportivo; la riqualificata pista polivalente comunale della frazione Filare in via Giusti.

Erano anni che la società sportiva cercava un luogo per allenarsi, ma ha sempre dovuto bussare alle porte altrui. Dopo la riqualificazione della pista del Filare, la quale è stata adottata allo svolgimento del basket, finalmente i ragazzi hanno trovato “casa” e sono già partiti in quinta. Naturalmente in sicurezza.

Sono partite infatti le iscrizioni per tutti i bambini a partire dai 5 anni e il martedì e il venerdì alle ore 17 si svolgerà anche il corso estivo di Minibasket. Le prime due lezioni sono gratuite.

Per qualsiasi informazione basta chiamare il 338-1343240 oppure passare direttamente alla pista dove proprio ieri la società ha tagliato il nastro alla presenza del sindaco Andrea Biondi e l’assessore allo sport Daniele Tonini.