Coronavirus, anche oggi nessun nuovo caso in Maremma. 12 positivi in tutta la provincia

GROSSETO – Nessun nuovo tampone positivo in provincia di Grosseto e neppure in tutta la Asl sud est (Arezzo-Grosseto-Siena).

Ormai da otto giorni (non nove come era stato erroneamente comunicato ieri), in Maremma non ci sono nuovi positivi. L’ultimo caso risale infatti al 27 maggio scorso, a Massa Marittima.

Nella Asl Toscana sud est ci sono anche due nuovi guariti (uno ad Arezzo e uno a Bibbiena) anche se nessuno nella nostra provincia. Restano dunque 12 i positivi in Maremma. In totale nelle tre province sono invece 66 i casi in carico. Tra questi 30 persone sono in isolamento domiciliare, 18 in Ospedale. 1309 guariti.

In tutta la Toscana oggi c’è stato solo un nuovo caso. Dalle ore 14 del giorno 3 alle ore 14 del giorno 4 giugno sono stati effettuati 1.107 tamponi all’interno della Asl sud est.