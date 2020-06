Bilancio, il sindaco: «A breve in aula con una riduzione di tasse senza precedenti. Opposizione in difficoltà»

ORBETELLO – “L’Amministrazione Casamenti sta per portare in approvazione il bilancio di previsione con la più imponente diminuzione di tasse locali mai vista. I cittadini pagheranno oltre un milione e mezzo di euro di tasse in meno. I termini per l’approvazione del bilancio sono per legge previsti entro fine luglio ma la nostra Amministrazione comunale porterà in approvazione l’atto a fine giugno”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti.

“Grazie a questo grande lavoro – prosegue -, i cittadini avranno una diminuzione tasse record. Certo comprendiamo le difficoltà di questa opposizione inconsistente e inconcludente ormai all’angolo di fronte a una diminuzione di tributi di tale entità realizzata dalla nostra Amministrazione Comunale. Come promesso, la nostra amministrazione comunale viene incontro a partite iva e cittadini”.

“Per quanto riguarda il consuntivo – conclude – sarà approvato domani in giunta e in consiglio comunale sarà ratificato tra il 29 e 30 giugno. L’opposizione si metta l’anima in pace”.