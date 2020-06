Nasce “AdF per te”, l’appuntamento personalizzato con Acquedotto del Fiora che si prenota online

GROSSETO – In un mondo che cambia, AdF anticipa il futuro ed è pronta ad attivare “AdF per te”, il nuovo servizio di appuntamento personalizzato che si prenota online.

Tra qualche giorno basterà andare sul sito www.fiora.it e scegliere città, data e ora all’interno del form, semplice e intuitivo, che l’azienda ha messo a punto in questi mesi di forte spinta all’innovazione digitale. Il cliente potrà scegliere in quale dei due AdF Point attrezzati andare (Siena o Grosseto), quindi selezionare una disponibilità optando per il giorno e la fascia oraria che preferisce. Si tratta di un form digitale accessibile e di facile utilizzo, con link in evidenza nell’homepage del sito.

Con questo nuovo servizio AdF garantisce sempre più attenzione al cliente, rispondendo a tre diverse esigenze: la comodità di poter scegliere il momento che si preferisce evitando code e attese, il rispetto di tutte le misure anticontagio in vigore e, non ultimo, la possibilità di risolvere la propria pratica in un contesto personalizzato, efficiente e senza fretta. I due AdF Point si trovano a Grosseto in via Trento e a Siena in viale Toselli e sono dotati di tutte le misure e i dispositivi di sicurezza previsti dalle norme a fronte dell’emergenza Covid-19.

Durante la fase 1 AdF non si è mai fermata, continuando a garantire un servizio essenziale per tutta la collettività, a maggior ragione in un periodo come quello che il nostro paese sta attraversando. Oltre al lavoro degli operativi sul territorio e degli oltre 230 dipendenti in smartworking, durante il lockdown sono stati potenziati e ampliati i servizi digitali e a distanza, implementandone anche di nuovi come il numero Smart 0564 448844 per contattarci da telefono cellulare.

Nei mesi scorsi l’utilizzo dell’area riservata MyFiora, della app, le attivazioni delle bollette web e i pagamenti con strumenti innovativi hanno tutti visto un incremento dal 50% al 200% rispetto al passato. Tutto ciò ha spinto ancora di più all’innovazione digitale, portando AdF a ideare questa nuova modalità di assistenza presso gli AdF Point, in un’ottica di maggior personalizzazione e cura del tempo del cliente. I clienti si dimostrano sempre più smart e la loro soddisfazione spinge AdF a rendere sempre più performanti, puntuali e dedicati i propri servizi.