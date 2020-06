L’almanacco del Giunco: il 3 giugno nasce la Cgil e scoppia il caso Sanitopoli

GROSSETO – Mercoledì 3 giugno, santi Carlo Lwanga e compagni martiri, il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.50. Accadeva oggi:

350 – Nepoziano della Dinastia costantiniana si proclama imperatore, entrando a Roma al comando di gladiatori.

1098 – I Crociati prendono Antiochia, in Turchia.

1140 – Bernardo di Chiaravalle attacca le dottrine di Pietro Abelardo nella cattedrale di Sens.

1326 – Firma del Trattato di Novgorod, con cui vengono stabiliti i confini fra la Norvegia e la Russia.

1539 – Hernando de Soto cede la Florida alla Spagna.

1608 – Samuel de Champlain completa il suo terzo viaggio in Nuova Francia a Tadoussac (Québec).

1620

– A Québec, in Canada, inizia la costruzione della più antica chiesa in pietra del Nord America, Notre-Dame-des-Anges;

– Pedro Téllez-Giròn, Duca di Osuna termina la sua carica in qualità di viceré di Napoli di Filippo III di Spagna.

1621 – La Compagnia Olandese delle Indie Occidentali riceve dalla Repubblica delle Sette Province Unite il monopolio sui traffici con le Indie Occidentali e il territorio dei Nuovi Paesi Bassi.

1658 – Il papa Alessandro VII nomina François de Laval vicario apostolico nella Nuova Francia.

1665 – James Stuart, Duca di York e futuro re Giacomo II d’Inghilterra, sconfigge la flotta olandese preso Lowestoft.

1769 – Il navigatore britannico James Cook si ritira a Tahiti.

1770

– La Missione San Carlos Borromeo del Carmelo viene fondata a Carmel-by-the-Sea, in California;

– Viene fondata la città di Monterey, in California.

1784 – Per rimpiazzare l’Esercito continentale, che era stato sciolto dopo la guerra, il Congresso crea lo United States Army, l’esercito degli Stati Uniti.

1800 – Il Presidente statunitense John Adams prende residenza a Washington.

1805 – Si conclude la guerra di Tripolitania tra la reggenza di Tripoli e gli USA.

1849 – Il generale francese Oudinot comincia l’Assedio di Roma.

1850 – Data tradizionale della fondazione di Kansas City, nel Missouri. Questa è la data in cui viene incorporata con la contea di Jackson, formando la “Città del Kansas”.

1855 – A Vienna viene rappresentata per la prima volta l’opera Cristina di Svezia di Sigismund Thalberg, su libretto di Felice Romani.

1861 – Guerra di secessione americana: si svolge la battaglia di Philippi (Virginia occidentale).

1862 – Gli Stati Uniti d’America riconoscono l’ufficialità alla Liberia.

1863 – Le truppe del generale Robert E. Lee cominciano ad avanzare verso nord (Battaglia di Gettysburg).

1864 – Durante la Campagna Terrestre per la Guerra di secessione americana, nella Battaglia di Cold Harbor, il II e il XVIII Corpo, seguiti più tardi dal IX Corpo, vanno all’assalto lungo la linea Bethesda Church-Cold Harbor e vengono decimati in ogni punto.

1865 – Nasce a Londra Giorgio V del Regno Unito. Suo padre era il principe di Galles divenuto poi re col nome di Edoardo VII del Regno Unito. Giorgio V fu il primo monarca britannico della casa dei Windsor.

1866 – I Fenians vengono scacciati da Fort Erie (Ontario) e respinti negli Stati Uniti dove vengono accolti come eroi.

1871 – Giovanni Maria Boccardo, beato, viene ordinato sacerdote a Torino.

1875 – Christian Heinrich Friedrich Peters scopre gli asteroidi 144 Vibilia e 145 Adeona.

1885 – Ultimo scontro militare su suolo canadese: Il capo Cree Grande Orso sfugge alle Giubbe Rosse.

1889

– Viene completata la Canadian Pacific Railway;

– La prima linea ad alta tensione a lunga distanza degli Stati Uniti viene completata, corre per 20 km tra il generatore sulle Willamette Falls e il centro di Portland (Oregon).

1900 – Si svolgono le Elezioni politiche generali per la 21esima legislatura.

1907 – A Richmond in Virginia, sulla Monument Avenue, viene inaugurato un monumento intitolato a Jefferson Davis primo e unico presidente degli Stati Confederati d’America.

1911 – Rodolfo Lanciani viene nominato senatore del Regno d’Italia per i suoi meriti nel campo dell’archeologia.

1916 – Il Congresso degli Stati Uniti costituisce il Rotc.

1920 – Secondo Governo Nitti:

– Giuseppe De Nava diventa Ministro dell’Industria e Commercio ad interim, sostituendo Mario Abbiate;

– Viene istituito il Ministero del lavoro e previdenza sociale.

1924 – Wilhelm Marx viene nominato cancelliere del Reich per la seconda volta consecutiva.

1927 – Ottavio Bottecchia, ciclista, viene ritrovato agonizzante da un contadino lungo una strada di Peonis. Muore dopo 12 giorni.

1928 – Un radioamatore russo sente l’Sos lanciato dai superstiti del Dirigibile Italia, in seguito all’incidente occorso durante la missione presso il Polo nord.

1929 – Con il Trattato di Lima, Cile e Perù risolvono l’annosa disputa sui territori contesi di Tacna ed Arica.

1931 – Paul Doumer diventa presidente della Repubblica francese.

1932 – Francia: André Tardieu termina il suo mandato in qualità di Primo ministro; prende il suo posto Édouard Herriot.

1933 – Papa Pio XI completa l’enciclica “Dilectissima Nobis”, sull’oppressione della Chiesa in Spagna.

1935 – Il Nastro azzurro viene assegnato alla nave Normandie, per la più veloce traversata dell’Oceano Atlantico verso ovest, superando il precedente record del Rex.

1936 – Walther Wever termina il suo mandato a capo del Oberkommando der Luftwaffe.

1937

– Il duca di Windsor sposa Wallis Simpson;

– Viene inaugurata a Buenos Aires la Linea D della metropolitana lunga 10,41 km.

1940

– Seconda guerra mondiale: la Luftwaffe bombarda Parigi;

– La battaglia di Dunkerque termina con una vittoria tattica dei tedeschi obbligando gli Alleati a ritirarsi, nell’operazione chiamata Operazione Dynamo.

1942

– Raid aereo giapponese sull’Isola di Unalaska, Alaska;

– Viene inaugurato un ponte mobile stradale e ferroviario alle Chiuse di Miraflores, primo antenato del più recente ponte delle Americhe;

– Seconda guerra mondiale, battaglia di al Gazala: inizia l’attacco contro la Prima brigata Francia libera.

1944

– Charles de Gaulle diventa Primo ministro di Francia;

– Giovanni Orgera termina il suo mandato di sindaco di Roma (governatore);

– Seconda guerra mondiale: Scontro tra partigiani e tedeschi nella piazza di Monticiano;

– Seconda guerra mondiale: Le truppe tedesche lasciano Roma definitivamente, dando il via libera alla sua liberazione;

– Viene ricostituito il sindacalismo con il Patto di Roma, ad opera di Bruno Buozzi, Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi. Nasce la Cgil.

1948 – Inaugurazione del Telescopio Hale nell’Osservatorio di Monte Palomar a San Diego (Stati Uniti d’America).

1950 – Una spedizione francese guidata da Maurice Herzog compie la prima ascensione all’Annapurna, decima vetta più alta del mondo.

1951

– A Roma viene beatificato papa Pio X;

– Si tengono le elezioni per l’Assemblea regionale siciliana.

1954 – Antonio Carrelli viene eletto presidente della Rai (resterà in carica fino al 4 gennaio 1961).

1955 – Viene firmato il trattato con la Francia per il riconoscimento della Tunisia, sostenuto da Habib Bourguiba.

1956 – Abolizione della terza classe dalle ferrovie europee.

1957 – Il Senato dà la fiducia al nuovo governo di Adone Zoli.

1959 – Singapore ottiene la sua carta costituzionale dai britannici.

1962 – Un Boeing 707-328 diretto ad Atlanta (Georgia, USA) si schiantò durante il decollo dall’Aeroporto di Orly. Morirono 130 delle 132 persone a bordo: i due sopravvissuti erano membri dell’equipaggio seduti a poppa dell’aereo. Molte delle vittime (121) erano membri dell'”Atlanta Art Association”.

1963 – Città del Vaticano: muore, dopo 5 anni di pontificato, papa Giovanni XXIII.

1965 – Lancio della Gemini 4, la prima missione di diversi giorni da parte di un equipaggio americano, durante la quale si ha la prima Eva da parte di un astronauta americano (Edward White).

1966

– L’astronauta americano Eugene Cernan effettua il suo primo lancio nell’ambito della missione Gemini 9, cui partecipa anche Thomas Stafford;

– Rivoluzione culturale in Cina.

1968

– Valerie Solanas attenta alla vita dell’artista Andy Warhol e del suo compagno di allora Mario Amaya;

– Martin Luther King e la Southern Christian Leadership Conference organizzano la Poor People’s March verso Washington per reclamare l’aumento del salario minimo a favore delle classi meno abbienti.

1969 – La serie televisiva di fantascienza Star Trek trasmette il suo ultimo episodio della serie originale, dopo essere stata cancellata dalla Nbc. Il telefilm debuttò l’8 settembre 1966.

1971 – Lo scrittore francese Julien Green viene eletto Accademico di Francia.

1972 – I Pink Floyd pubblicano l’album Obscured by Clouds, colonna sonora del film francese La Vallée.

1973 – Un aereo supersonico sovietico Tupolev Tu-144 precipita vicino a Goussainville, in Francia uccidendo 14 persone.

1977 – Roma: Emilio Rossi, vicedirettore de Il Secolo XIX viene ferito in un attentato ad opera delle Brigate rosse.

1979

– Italia: si svolgono le elezioni politiche;

– Uno scoppio nel pozzo petrolifero Ixtoc 1 nel Golfo del Messico meridionale, causa la fuoriuscita in mare di almeno 600mila tonnellate di petrolio. È ad oggi la peggiore fuoriuscita di petrolio.

1980

– Termina la missione della Soyuz che riporta sulla Terra l’equipaggio della Stazione spaziale Salyut 36;

– Antonio Chionna, appuntato carabiniere, viene ucciso durante un attentato terroristico a Martina Franca (Taranto).

1982 – Il diplomatico israeliano Shlomo Argov viene ferito gravemente in un attentato terroristico a Londra.

1989

– Il governo della Cina invia le truppe per cacciare i dimostranti fuori da piazza Tiananmen, dopo sette settimane di occupazione;

– Giappone: Sōsuke Uno diventa Primo ministro del Giappone, sostituendo Noboru Takeshita;

– Eruzione del vulcano Unzen, la più grande eruzione vulcanica nella Storia del Giappone.

1990 – Si svolgono in Italia i Referendum abrogativi in merito a: Disciplina della caccia, Accesso dei cacciatori a fondi privati, Abrogazione dell’uso dei pesticidi nell’agricoltura. Il Quorum non viene raggiunto in nessun quesito.

1992

– In Italia scoppia il caso Sanitopoli: indagati oltre 300 medici, si fa il nome di Bettino Craxi;

– Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Camera dei deputati al quinto scrutinio con 360 voti durante l’XI legislatura (rimane in carica fino alla fine anticipata della legislatura, nel 1994);

– A Rio de Janeiro si tiene fino al 14 giugno il Summit della Terra o Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite.

1995 – Inizia il viaggio pastorale di papa Giovanni Paolo II in Belgio.

1997 – Lionel Jospin diventa Primo ministro di Francia, sostituendo Alain Juppé.

1998

– A Eschede, tra Monaco e Amburgo, il treno ad alta velocità Ice 884 Wilhelm Conrad Röntgen deraglia e colpisce un pilone a 200 km/h. Le carrozze vengono disseminate su 2 km di linea: 101 morti e 88 feriti nel più grave incidente ferroviario della storia tedesca;

– Si tiene l’assemblea costitutiva dell’Attac (Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l’aiuto ai cittadini);

– Il sito italiano IBS.it registra la prima transazione e-commerce in Italia, con la vendita di un libro di Andrea Camilleri.

2000 – Nasce il movimento politico Lista Di Pietro-Italia dei valori, ad opera di Antonio Di Pietro.

2001 – Perù: Alejandro Toledo, del partito “Perù possibile” è eletto presidente.

2002 – Napster chiede l’applicazione del Capitolo 11, mettendosi sotto protezione delle leggi degli USA, in merito al processo relativo allo scambio illegale di file su internet.

2003 – Unione europea: Ecofin raggiunge un accordo sulle quote latte: concordata una rateizzazione di 14 anni, senza interessi, per le multe

Si conclude il summit francese del G8.

2004

– A Cambridge, Chip Elliot inaugura il Darpa Quantum Network, la prima rete a crittografia quantistica;

– Michel Balazard della University Bordeaux scopre che il Lemma 8 a pagina 35 della congettura dei numeri primi gemelli è falso;

– George Tenet si dimette da Direttore della Cia.

2005 – Iniziano le trattative per l’adesione dell’Ucraina al progetto Galileo.

2006

– Il Montenegro ottiene l’indipendenza dalla Serbia e Montenegro;

– Città del Vaticano: papa Benedetto XVI riceve il Primo ministro del Regno Unito Tony Blair.

2017 – Incidente a Torino in piazza San Carlo: oltre 1500 i feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

2018 – In Guatemala erutta il Volcán de Fuego causando la morte di 75 persone.

Fonte: il.wikipwdia.org