Incidente sull’Aurelia: due feriti. Chiusa la corsia nord

MAGLIANO IN TOSCANA – Ci sono due persone ferite in un incidente avvenuto sull’Aurelia, nel comune di Magliano in Toscana. Si tratta di un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte due auto e in cui sono rimasti feriti i due conducenti.

A seguito del tamponamento è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia in direzione nord. Il traffico è momentaneamente deviato sulla corsia di sorpasso.

Per ripristinare il transito in piena sicurezza sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per le attività di rimozione dei veicoli e di pulizia del piano viabile.