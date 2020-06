Il palo del segnale come uno spiedo: «Pericoloso per auto e moto»

GROSSETO – È scivolato troppo in basso finendo col posizionarsi troppo in basso e diventando una sorta di spiedo, estremamente pericoloso in caso di incidente di una moto ma anche di un’auto.

Non è la prima volta che la situazione viene segnalata. Già a gennaio del 2019 il nostro giornale aveva dato voce ad un lettore che segnalava la cosa. Il palo del cartello della scritta Grosseto che si trova sulla strada del Querciolo è infatti scivolato pericolosamente in stile “lancia in resta” divenendo estremamente pericoloso in caso di incidente.

«Era stato riparato – afferma Tiziano Baccetti un nostro lettore – ma la riparazione è durata circa una settimana. Si parla tanto di sicurezza, sarebbe meglio fare non parlare».