Da oggi riduzione del 30% del costo degli abbonamenti dei parcheggi a pagamento

FOLLONICA – Il commissario Alessandro Tortorella ha firmato una deliberazione con la quale vengono approvate agevolazioni per gli abbonamenti dei parcheggi a pagamento, per cittadini e turisti, ma anche per hotel, attività commerciali e dipendenti con sede di lavoro all’interno della zona blu. Si tratta di una riduzione di prezzo di circa il 30% per singolo titolo, riduzione che resterà in vigore fino al 30 settembre 2020.

“Abbiamo inserito all’interno delle misure di sostegno economico che il Comune sta già attuando – spiega Tortorella – alcune agevolazioni per chi usufruisce abitualmente della zona parcometro ed in particolare per cittadini, commercianti, turisti e dipendenti delle aziende con sede nella zona blu follonichese, che devono sostare in zona a pagamento per svariate motivazioni.

Alle varie tipologie di abbonamento, infatti, è stato applicato uno sconto di circa il 30% , valevole per tutto il periodo estivo 2020. E’ di fatto una misura di sostegno economico per chi acquista solitamente l’abbonamento ma anche per chi l’abbonamento non l’ha mai fatto e invece può pensare di farlo, per non incorrere in multe e non avere l’impiccio di dover fare il ticket ogni volta.

Si tratta di un piccolo aiuto che comunque diminuirà in modo importante il gettito dell’ente, ma ben venga la riduzione delle entrate del comune se questo serve per sostenere il tessuto socioeconomico della città in questo particolare momento”.

Ci sono varie formule di abbonamento per la sosta, acquistabili all’ufficio Urp/Parcometro, adesso soltanto su appuntamento, e sono pagabili anche con bancomat e carta di credito; alcuni abbonamenti (solo quelli per cittadini e turisti) sono anche acquistabili presso i Tabacchi che hanno aderito all’iniziativa, senza vincoli di orario uffici e anche nei fine settimana.

Appuntamenti con ufficio Urp: chiamare, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, i seguenti numeri 0566/59114-59256 oppure inviare una email urp@comune.follonica.gr.it.

Ecco le nuove tariffe, che varranno per tutta l’estate e cioè fino al 30 settembre 2020″.

Abbonamento per cittadini e turisti

– scheda elettronica 25 euro

– abbonamento settimanale 13 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 18 euro)

– abbonamento quindicinale 25 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 35 euro)

– abbonamento mensile 50 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 70 euro)

– abbonamento due giorni 8 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 10 euro)

Abbonamento riservato ad hotel (tariffa agevolata)

– abbonamento per 8 giorni periodo estivo 10 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 15 euro)

– abbonamento per 1 mese periodo estivo 28 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 40 euro)

Abbonamento per attività del commercio, pubblici esercizi e dipendenti di tutte le imprese/enti (tariffa agevolata)

– abbonamento per 8 giorni periodo estivo 10 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 15 euro)

– abbonamento per 1 mese periodo estivo 28 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 40 euro)