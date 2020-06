Coronavirus in Italia: 321 nuovi positivi, 71 deceduti e 846 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 39.297 (-596, -1,5%; ieri -1.474)

• Deceduti: 33.601 (+71, +0,2%; ieri +55)

• Dimessi/Guariti: 160.938 (+846, +0,5%; ieri +1.737)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 353 (-55, -13,5%; ieri -16)

• Tamponi: 3.999.591 (+37.299, ieri +52.159, due giorni fa +31.394 e tre giorni fa +54.118)

Totale casi: 233.836 (+321 rispetto a ieri, per una crescita dello +0,1%; ieri +318)

I dati Regione per Regione

Lombardia 89.442 (+237, +0,3%; ieri +187)

Emilia-Romagna 27.842 (+14, +0,1%; ieri +19)

Veneto 19.164 (+2, +0,1%; ieri +8)

Piemonte 30.734 (+ 19, +0,1%; ieri +57)

Marche 6.735 (+1, +0,1%; ieri +4)

Liguria 9.751 (+17, +0,2%; ieri +15)

Campania 4.821 (+12, +0,3%; ieri +3)

Toscana 10.121 (+4, +0,1%; ieri +10)

Sicilia 3.447 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Lazio 7.753 (+10, +0,1%; ieri +5)

Friuli-Venezia Giulia 3.276 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Abruzzo 3.252 (+3, +0,1%; ieri +4)

Puglia 4.499 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno consecutivo)

Bolzano 2.598 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)

Sardegna 1.357 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Trento 4.433 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il quinto giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il decimo giorno consecutivo)