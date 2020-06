Coronavirus: dimezzati i canoni degli impianti sportivi comunali

GROSSETO – Per il 2020 canoni di concessione degli impianti sportivi comunali dimezzati. La giunta concretizza un altro importante obiettivo annunciato nell’ambito del Nucleo Fenice, cabina di regia voluta dal Comune di Grosseto proprio per la ripartenza, non solo del tessuto economico, ma anche degli altri settori. Tra cui il mondo dello sport.

“Abbiamo dato il via libera in giunta a un altro importante provvedimento per dare sostegno al mondo dello sport e che segue quello relativo alla proroga delle concessioni degli impianti comunali fino alla fine di ottobre alle società – spiega il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: dimezziamo infatti, mantenendo la promessa, i canoni di concessione, in modo da ridurre, oltre agli adempimenti burocratici (semplificazione avvenuta attraverso le proroghe delle concessioni), anche gli impegni economici. E’ questa un’operazione che l’Amministrazione comunale finanzierà anche attraverso i risparmi legati ai contributi per le grandi manifestazioni sportive, cui la città ha dovuto purtroppo rinunciare in questo momento di stop legato al Coronavirus e che abbiamo voluto restituire attraverso agevolazioni rivolte a chi opera nel settore, svolgendo un ruolo importante per la nostra comunità e per i nostri ragazzi”.

“Riscontriamo nel mondo dello sport grande entusiasmo anche in questo momento difficile – conferma l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – e la dimostrazione è stata il progetto dell’attività motoria “All’aria aperta”, che ha riscosso grande successo con svariate centinaia di bambini coinvolti e un piccolo ma prezioso contributo alle associazioni e società sportive che hanno aderito. Stiamo facendo tutto ciò che è nelle possibilità del Comune di Grosseto per aiutare il settore: in ballo ci sono grandi obiettivi da raggiungere e nuove sfide da intraprendere che avranno tutto l’appoggio dell’Ente”.