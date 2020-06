Coronavirus: da nove giorni nessun nuovo positivo in Maremma

GROSSETO – Nessun nuovo tampone positivo in tutta la Asl sud est. E in Maremma sono ormai nove giorni che nessuno dei residenti viene infettato. L’ultimo positivo in provincia risale al 25 maggio a Castiglione della Pescaia.

Non ci sono, almeno sino alle 14 di oggi, neppure nuovi guariti. In tutta la Asl sud est (Arezzo – Grosseto – Siena) al momento sono 75 i casi in carico. Tra questi 38 persone sono in isolamento domiciliare, 19 in Ospedale.

Anche se oggi non ci sono stati nuovi guariti, il dato totale è stato oggi aggiornato. E in provincia di Grosseto sono al momento 358 totali. Restano 12 le persone ancora positive, cinque in ospedale, quattro in isolamento domiciliare e il resto in Rsa.

Dalle ore 14 del giorno 2 alle ore 14 del giorno 3 giugno sono stati effettuati 252 tamponi.