Rifiuti abbandonati nel fosso, un lettore: «E’ l’ennesima volta che li segnalo al Comune. Servono controlli»

GROSSETO – “Per l’ennesima volta sono a segnalare dei rifiuti abbandonati nella zona Maremà”.

A scriverlo, in una nota inviata al Comune di Grosseto, Angelo, un nostro lettore.

“Già mesi fa avevo segnalato lo stesso tipo di problema (segnalazione 7766) – scrive ancora -. Passeggiando ieri sera nella zona del Maremà ho notato, all’altezza della rotatoria di via Perù con il raccordo verso la Senese e la strada del Commendone, varie poltrone buttate nel fosso a destra (sono molto voluminose)”.

“Mi sembra davvero assurdo e inaccettabile che ci siano delle persone così incivili e non ci sia una sorta di controllo per poterli individuare – conclude Angelo -. A mio parere, per la tutela dell’ambiente e del decoro della città e per rispetto nei confronti dei cittadini corretti, è da segnalarlo anche all’autorità giudiziaria”.