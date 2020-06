La banda di Monterotondo celebra la Festa della Repubblica sul web: ecco il suo Inno d’Italia

MONTEROTONDO MARITTIMO – Oggi, 2 giugno, il Corpo bandistico “La Rinascente” di Monterotondo Marittimo vuole festeggiare la Repubblica italiana nel 74esimo anniversario dalla sua nascita.

Impossibilitati ad essere presenti fisicamente alla cerimonia di deposito della corona al Monumento dei Caduti di piazza Mario Cheli a causa dell’emergenza Covid-19 che li ha costretti a sospendere tutte le attività, i musicisti hanno cercato di unire al meglio le loro voci, registrando singolarmente tre pezzi, come già fatto in occasione del 25 aprile, e sovrapponendole poi con l’aiuto dei moderni mezzi tecnologici.

Potrete trovare i video realizzati sulla pagina facebook https://www.facebook.com/banda.marittimo.

Grazie quindi al lavoro di squadra e alla pazienza degli ideatori del progetto, Paolo Francini per la parte tecnica ed al Alessandro Bettini per quella musicale, il risultato è stata una bellissima esperienza sostenuta in tutto dalla presidente Patrizia Iori.

I musicisti, con l’augurio di ritrovarsi al più presto per ricominciare a suonare tutti insieme, ringraziano tutti coloro che hanno apprezzato la loro iniziativa e augurano a tutti una buona Festa della Repubblica, non dimenticando che ‘andrà tutto bene’.