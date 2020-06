Costa Diadema: fine dell’emergenza Covid a bordo. L’equipaggio scende dalla nave

PIOMBINO – Il 30 marzo scorso faceva ingresso in porto la nave da crociera di bandiera italiana Costa Diadema, 132mila 500 tonnellate di stazza, per una lunghezza di 306 metri e una larghezza di 37 metri con 1.255 marittimi a bordo, tra i quali diversi ricoverati sospetti Covid-19.

La nave, proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, ormeggiava, dopo diversi tentativi in altri porti nazionali, alla “banchina Pecoraro”: mai nave più grande aveva fatto ingresso nel porto di Piombino.

Dopo 65 giorni di permanenza in porto a Piombino, la nave Costa Diadema riceve la libera pratica sanitaria: termina l’isolamento per i membri dell’equipaggio.

Oggi, il dottor Lattanzi, direttore Usmafsasn Toscana ed Emilia Romagna, ha consegnato copia formale dell’autorizzazione al comandante della nave, alla presenza del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Piombino e dell’Agenzia Marittima Freschi.

Il rilascio di tale documento sancisce, pertanto, la definitiva fine dell’emergenza Covid-19 a bordo e permette, di fatto, di poter salire e

scendere dalla nave, ed in particolare all’equipaggio di poter mettere piede in banchina dopo una lunga quarantena lontano da casa.

Un successo per tutto il porto, risultato di sinergia e collaborazione tra le autorità ed istituzioni impegnate per il rimpatrio di oltre 800 marittimi di 21 diverse nazionalità e per la sicurezza dei lavoratori rimasti a bordo.