Coronavirus in Maremma: anche oggi nessun nuovo caso

GROSSETO – Anche oggi nessun nuovo positivo in Maremma. Il dato conferma una tendenza che va avanti da sei giorni. Oggi si registra solo un nuovo caso all’interno dell’area della Asl sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) nel Comune di Montalcino (Siena).

Non ci sono neppure nuovi guariti (in totale sono 358 in tutta la Provincia). Il dato è fermo dunque a due giorni fa.

Dalle ore 14 del giorno 1 giugno alle ore 14 del giorno 2 giugno sono stati effettuati 1.024 tamponi in tutta la Asl sud est, quattro dei quali positivi (ripetizioni più nuovi casi).