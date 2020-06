Coronavirus in Italia: 318 nuovi positivi, 55 deceduti e 1.737 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 39.893

• Deceduti: 33.530 (+55, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 160.092 (+1.737, +1,1%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 408 (-16, -3,8%)

• Tamponi: 3.962.292 (+52.159)

Totale casi: 233.515 (+318, +0,1%)

• Tasso grezzo di letalità: 14,4%

Ecco i dati Regione per Regione:

Lombardia 89.205 (+187, +0,2%; ieri +50)

Emilia-Romagna 27.828 (+19, +0,1%; ieri +19)

Veneto 19.162 (+8, +0,1%; ieri +2)

Piemonte 30.715 (+57, +0,2%; ieri +21)

Marche 6.734 (+4, +0.1%; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 9.734 (+15, +0,2%; ieri +56)

Campania 4.809 (+3, +0,1%; ieri +4)

Toscana 10.117 (+10, +0,1%; ieri +3)

Sicilia 3.447 (+4, +0.1; ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.743 (+5, +0,1%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.276 (+2, +0,1%; ieri +1)

Abruzzo 3.249 (+4, +0,1%, ieri +1)

Puglia 4498(nessun nuovo caso, ieri +4)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)

Bolzano 2.598 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)

Sardegna 1.357 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Trento 4.432 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)