Compostiere gratuite per i cittadini: ecco come richiederle

MANCIANO – L’assessorato all’Ambiente del Comune di Manciano invita i cittadini, qualora non avessero ancora provveduto, a ritirare gratuitamente le compostiere per il compostaggio domestico presso il magazzino di viale Europa.

Le compostiere sono di due misure, 310 litri o da 660 litri, e possono essere installate in qualsiasi spazio delle abitazioni (giardino, terrazzo, cortile privato).

Tale progetto prevede la consegna, in comodato d’uso gratuito, di compostiere, sino all’esaurimento delle attuali disponibilità.

Per averle è necessario compilare e sottoscrivere la scheda di adesione, disponibile presso l’ufficio Ambiente al secondo piano del palazzo comunale in piazza Magenta.

Successivamente, è possibile procedere alla connessa richiesta di sgravio del 10 percento sulla tariffa Tari, compilando il relativo modello disponibile presso l’ufficio Tributi (0564/625335 – 0564/625303) ed effettuare poi il ritiro presso l’ufficio Manutenzione in viale Europa.

Tutte le operazioni avverranno in un’unica soluzione per cui non ci sarà bisogno di tornare una seconda volta.

Per ogni eventuale informazione e chiarimento in merito, ci si può rivolgere all’ufficio Tecnico (tel: 0564/625331 – email: manciano@comune.manciano.gr.it) ed all’ufficio Manutenzioni (tel: 0564/625370 – email: manciano@comune.manciano.gr.it).