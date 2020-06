Una lettrice: «Invasione di processionaria. Impossibile passeggiare nel bosco»

SCARLINO – «I sentieri nel bosco sono purtroppo inaccessibili a causa delle processionarie» a segnalare il problema è una lettrice, che sottolinea la situazione nella zona di Montioni tra Scarlino e Follonica.

«È in corso una invasione – precisa – le piante che in questo periodo dovrebbero essere verdi e rigogliose hanno perso tutte le foglie e sembrano essere in autunno perché le processionarie si nutrono della loro vegetazione, è un vero peccato». Tra l’altro in questo momento camminare nei boschi potrebbe essere un’attività salubre per i cittadini.