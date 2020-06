GROSSETO – Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena che è avvenuto solo pochi minuti fa in via Fabio Massimo, nella zona di Barbanella, a Grosseto.

Le auto, due private e una di Poste italiane, si sono scontrate a ridosso delle strisce pedonali. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.