Solidarietà: i club Lions della città donano 320 chili di alimenti alla Caritas

GROSSETO – “Il Club Lions Grosseto Host per il Banco alimentare, d’accordo e in collaborazione con il Lions Club Aldobrandeschi, in piena unità d’intenti tra i rispettivi presidenti Enrico Pucci e Sergio Mariniello, hanno dato vita a un’opera di beneficenza di grande valore morale e di straordinaria tempestiva efficacia – spiegano dalle associazioni -: messi a disposizione della Caritas grossetana 320 venti chili di derrate alimentari, già consegnate grazie al prezioso immediato interessamento del vescovo di Grosseto, Rodolfo Cetoloni“.

Per i due club Lions presenti e operativi in città, i più sentiti e commossi ringraziamenti di Luca Grandi, presidente della Caritas Grosseto.