Riapre il centro per i servizi di nettezza urbana: saranno consegnanti più sacchetti

MONTE ARGENTARIO – Il prossimo 3 giugno riapre, dopo la forzata chiusura per l’emergenza Coronavirus, il centro informativo per i servizi della nettezza urbana di via Baschieri a Porto Santo Stefano gestito da 6Toscana.

Pertanto, da mercoledì con orario dalle ore 08.00 alle ore 13.00 sarà possibile effettuare il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Dalla settimana successiva, il centro resterà aperto ogni martedì con orario 8,00 – 13,00

Al fine di evitare alle utenze di accedere frequentemente al centro è stato deciso di consegnare un numero maggiore di sacchetti, cosicché i kit che verranno consegnati alle utenze domestiche conterranno un quantitativo necessario per tre mesi : n. 50 organico (50×40); n.15 multi-materiale; n.15 indifferenziato; mentre per le attività commerciali sarà composta da n.100 organico (50×40); n.70 multi-materiale; n.70 indifferenziato.

“Ai nostri concittadini – ha detto il consigliere delegato alla nettezza urbana Michele Vaiani – chiediamo la massima collaborazione affinché il servizio avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020, quindi garantendo le misure precauzionali necessarie al contenimento del potenziale contagio da Covid-19”.