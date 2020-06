Per la Festa della Repubblica Castiglione protagonista dell’iniziativa di Legambiente “Piccola grande Italia”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia domani, martedì 2 giugno, prenderà parte all’iniziativa di Legambiente “Piccola Grande Italia” e sarà presente alla celebrazione della Festa della Repubblica, vista la fase di emergenza sanitaria, con immagini che rievocano il tricolore nel nostro paese».

Elena Nappi, vicesindaca che segue le politiche ambientali anticipa quanto accadrà in collaborazione con l’associazione del cigno verde.

«Abbiamo da sempre obiettivi comuni con Legambiente – afferma Nappi – condividiamo la stessa visione di sviluppo e tutela del territorio e anche grazie a questa iniziativa possiamo dimostrare come tuteliamo l’ambiente e la qualità di vita dei cittadini e dei turisti che frequentano Castiglione della Pescaia. Questi eventi, ci offrono la possibilità di farci conoscere da un pubblico vastissimo che potrà verificare in quale modo valorizziamo giornalmente sia il patrimonio, che le nostre tradizioni».

Per aderire a “Piccola Grande Italia” è necessario sottoscrivere una Carta di intenti, composta da dieci punti strategici, che definiscono le caratteristiche chiave di cui dotarsi per entrare in questa comunità virtuosa. L’amministrazione comunale che ne entra a far parte si impegna per l’intero mandato a promuovere e perseguire i punti della Carta, indicando i temi su cui vuole impegnarsi, ponendosi obiettivi misurabili e raggiungibili, o segnalando i progetti già avviati sul territorio.

«Indubbiamente fa piacere – prosegue la vicesindaca – lavorare sapendo che già nelle precedenti edizioni il richiamo mediatico e promozionale che ha avuto “Piccola Grande Italia” è stato un successo e oggi più che mai diventa un simbolo di buon auspicio in un momento in cui stiamo programmando l’inizio di una ritrovata normalità. Sarà un bel palcoscenico mediatico, dove avremo il nostro spazio e dimostreremo di dare un segnale indispensabile di attaccamento al territorio».

«Come amministrazione comunale – conclude la vicesindaca Elena Nappi – crediamo che mai come quest’anno la Festa della Repubblica deve essere un’occasione di grande coesione, un momento di unione di tutto il Bel Paese in cui tenere saldi i valori storici per un percorso condiviso di rinascita».

Il cuore dell’evento “Piccola Grande Italia”, la maratona virtuale che prenderà il via sui social domani in occasione della festa della Repubblica, sarà visibile sulla pagina ufficiale Faebook del Comune di Castiglione della Pescaia e mostrerà immagini significative del territorio con in sottofondo l’inno nazionale.