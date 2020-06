La Luna torna in radio con “Girotondo”: «Un inno alla felicità»

FOLLONICA – “Girotondo”, in radio dal 5 giugno, vuole essere un brano leggero con sonorità elettro-poprock, colore distintivo dell’artista follonichese La Luna che, questa volta, vuol far passare un messaggio di leggerezza e spensieratezza visto il periodo da cui con fatica stiamo uscendo.

Brano che parla della fine di una storia e della “Felicità” che ne fa da protagonista. Il mettere se stessi e la propria serenità davanti a situazioni pericolose per la nostra salute mentale. Spesso si parla di dipendenza affettiva e ci si assoggetta a meccanismi apparentemente incontrollabili. Quel sano egoismo che dovrebbe in queste circostanze salvarci e renderci più consapevoli di quel che valiamo e soprattutto di quello che realmente desideriamo.

Un inno alla conquista della propria felicità ed a proposito di questa Luna dice: “Si può raggiungere in molti modi, tramite una passione, l’amicizia, un sano amore che non si lega necessariamente alla diversità di genere per dover esser chiamato Amore. Ho conosciuto tante persone intrappolate ed infelici dentro una normalità apparente ed impacchettata a dovere, con il desiderio di stare altrove, vicino ad un’altra persona. Credo che questa sia la sofferenza più grande e grave che non dovremmo permettere a nessuno di infliggerci. Chi ci giudicherà per ciò che siamo non sarà mai giudice di se stesso e non potrà quindi mai capire”.

Il videoclip è stato girato rispettando tutte le normative date dal momento che stiamo purtroppo ancora vivendo con la regia di Elio Di Magno, giovane e talentuoso video-maker che da poco collabora con La Luna. Produzione artistica di Alex Marton (First Line Production).

