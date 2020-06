La Lega Giovani promuove una raccolta di generi alimentari per le persone in difficoltà

GROSSETO – Anche la Lega Giovani della sezione Grosseto promuove per il 2 giugno, dalle 10,30 in concomitanza con la manifestazione di piazza Sivieri, una raccolta alimentare presso la sede della Lega (situata in via Bicocchi 93 dalle ore 10 alle 11 e dalle 12 alle 13) destinata all’associazione Emergenza alimentare Follonica.

Verranno raccolti tutti beni alimentari con caratteristiche di non deperibilità e confezionati (ad esempio spaghetti, pasta corta, riso, legumi in scatola, pelati, biscotti, olio, eccetera) e prodotti covid-19 gel sanificante e prodotti di sanificazione di ambienti.

“Contiamo – spiegano gli organizzatori – nel sostegno di tutti i partecipanti alla manifestazione per contribuire in sostegno alle famiglie duramente provate dall’emergenza sanitaria che si è duramente abbattuta nel nostro paese”.