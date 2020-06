La bandiera italiana torna a illuminare il Teatro delle Rocce: via al concorso fotografico

GAVORRANO – La notte del 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, la cava di San Rocco di Gavorrano sopra il Teatro delle Rocce, tornerà ad illuminarsi dei colori della bandiera italiana e il Comune lancia un concorso fotografico amatoriale per il miglior scatto della serata.

Come era già accaduto per il 25 aprile, ancora in pieno lockdown, non tutti avevano la fortuna di poter ammirare il gioco di luci, ma questa volta, anche chi non ha una finestra che si affaccia sul Teatro delle Rocce, potrà osservare uno dei luoghi più significativi della Maremma illuminato e, perché no, scattare una bella foto.

Il concorso è molto semplice; possono partecipare tutti gli amanti della fotografia e mandare il proprio scatto alla pagina Facebook del Comune di Gavorrano (www.facebook.com/comune.digavorrano/)

Le fotografie più belle saranno successivamente diffuse sui social network istituzionali.