GROSSETO – Si apre con il sole il mese di giugno in Maremma: prima giornata del mese all’insegna del cielo sereno in gran parte della provincia di Grosseto.

Solo isolati annuvolamenti sono previsti durante il pomeriggio, che non turberanno una bella giornata dopo che anche ieri non è mancata la pioggia in diverse zone, compreso il capoluogo.

Temperature massime in leggero aumento, a Grosseto previsti 26 gradi; minime stabili, attorno ai 12 gradi. Vento debole da nord-nord ovest, non superiore ai 10 chilometri orari.

