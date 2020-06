Degrado al parco giochi, il sindaco risponde alla lettrice: «Presto installeremo delle telecamere»

CAPALBIO SCALO – “Siamo intervenuti ripetutamente al parco di Capalbio scalo che purtroppo, però, è sempre più vittima di atti vandalici”.

Replica così il sindaco Settimio Bianciardi alla segnalazione di Claudia, la nostra lettrice che aveva denunciato lo stato di abbandono del parco giochi di Capalbio Scalo.

“Conosciamo bene le problematiche di quella zona – prosegue – e per questo abbiamo in programma di istallare delle telecamere che possano fungere da deterrente per gli atti vandalici continuamente compiuti e sempre denuncianti dall’Amministrazione alle autorità e che ci aiutino ad individuare i responsabili”.

“Dall’inizio del mio mandato – conclude il sindaco – abbiamo più volte sistemato il verde e riparato i giochi, ma comprendiamo bene il disagio di chi ne vuole fruire in sicurezza e in un ambiente gradevole e siamo sicuri che con l’istallazione del sistema di sorveglianza il nostro lavoro sarà più agevole”.