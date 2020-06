Dalla Provincia 300mila euro per la palestra dell’Iti di Manciano

MANCIANO – Dalla Provincia di Grosseto arrivano i finanziamenti per la riqualificazione della palestra dell’istituto tecnico industriale di Manciano.

L’importo per l’adeguamento ai carichi statici e ristrutturazione della palestra ammonta a 300mila euro e fa parte del programma triennale delle opere pubbliche proposto dal presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna che sarà sottoposto all’attenzione dei sindaci e del Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva in sede di approvazione del bilancio 2020.

“È stato un percorso lungo e tortuoso – commenta il sindaco di Manciano, Mirco Morini – che finalmente trova compimento. Sin dall’inizio del mio mandato ho posto l’attenzione sul problema, effettuando sopralluoghi sia con la parte politica che con la parte tecnica della Provincia. Sono soddisfatto per l’impegno profuso da parte dell’amministrazione provinciale e ringrazio i tecnici che hanno portato a termine il lavoro per il raggiungimento di questo grande risultato”.

“Nonostante le difficoltà riscontrate in questo periodo in cui gli studenti hanno dovuto fare a meno della palestra – spiega l’assessore all’Istruzione del Comune di Manciano, Daniela Vignali – il Comune, di concerto con le associazioni ha messo a disposizione il palazzetto dello sport di Manciano per permettere ai ragazzi di non interrompere le lezioni e alleviare i disagi dovuti a questa annosa situazione. Finalmente i ragazzi dell’Iti potranno riavere la loro palestra, sicura e rinnovata”.

“Le problematiche legate all’inagibilità della palestra dell’Iti – afferma l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Valeria Bruni – sono state da sempre al centro del lavoro di questa amministrazione. Abbiamo sollecitato fortemente la Provincia a impegnarsi per ristrutturare la palestra e siamo molto soddisfatti della promessa che l’ente provinciale è riuscito a mantenere”.

“Ci eravamo presi l’impegno di trovare finanziamenti per la palestra della scuola di Manciano e così è stato”. Queste le parole del presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e della consigliera con delega alla Scuola, all’edilizia scolastica e alle autorità Olga Ciaramella.

“È stato un lavoro mirato a individuare le risorse – continuano – difficilissimo in questo periodo, che abbiamo portato a termine e che si concretizzerà̀, è quello che ci auspichiamo, con l’approvazione in Consiglio provinciale del Piano triennale delle opere pubbliche. La palestra tornerà̀ finalmente agibile e verremo di persona a constatarne il funzionamento, per festeggiare assieme agli studenti”.