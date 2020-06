Coronavirus, anche oggi nessun nuovo caso. In Maremma positive solo 17 persone

GROSSETO – Anche oggi nessun nuovo positivo in Maremma. Il dato conferma una tendenza che va avanti da alcuni giorni. Oggi non ci sono nuovi positivi neppure nel resto della Asl sud est (Arezzo, Grosseto, Siena).

Non ci sono neppure nuovi guariti. Il dato è fermo dunque a ieri. In Maremma al momento sono 17 le persone ancora positive. Cinque delle quali in ospedale, il resto a casa con sintomi lievi.

Dalle ore 14 del giorno 31 maggio alle ore 14 del giorno 1 giugno sono stati effettuati 327 tamponi in tutta la Asl sud est nessuno dei quali positivo.

Restano 393 i positivi dall’inizio della pandemia in Maremma; di questi sono 353 quelli guariti e 23 le persone decedute.