Un video musicale in piazza per promuovere la città

PIOMBINO – Oggidomenica 31 maggio si svolgeranno in vari luoghi del centro storico cittadino le riprese per la realizzazione di un video musicale che sarà parte di un progetto più ampio di promozione della città a cura di Crossroad e associazione Pro Loco Piombino con la collaborazione del comune di Piombino.

Le riprese saranno effettuate in osservanza delle misure cautelative anti covid e i luoghi in cui si svolgeranno saranno segnalati: alle ore 8 inizieranno le registrazioni video al porticciolo di Marina, alle ore 10 la troupe si sposterà nella spiaggia sotto l’Esperia e alle 14 al Rivellino. Dalle ore 15 fino alle ore 18:30 le riprese si svolgeranno nel centro storico, in Corso Vittorio Emanuele e in Piazza Bovio che verrà parzialmente chiusa dalle 16 fino alle 18:30 per consentire lo svolgimento delle riprese.

“Riprendiamo un progetto di promozione elaborato già prima dell’emergenza sanitaria e che, in questi mesi di stop forzato, abbiamo avuto modo di elaborare ed ampliare” commenta Simone Anastasia, presidente della Pro Loco Piombino “Parte di un progetto di promozione della città rivolto ai giovani in cui sono coinvolti vari soggetti locali e che abbiamo in programma di svelare nel dettaglio nei prossimi mesi”