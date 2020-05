MARINA DI GROSSETO – Si è addormentato sotto il sole, subito dopo pranzo, ma quando si è svegliato deve esser successo qualcosa, perché è diventato aggressivo dando in escandescenze.

Un uomo di 47 anni di Piancastagnaio, in Maremma con famiglia e amici, oggi pomeriggio era a Marina di Grosseto, nella spiaggia libera della cittadina di mare. Ha mangiato al ristorante con tutta la famiglia e poi, tornato in spiaggia, si è addormentato.

Al risveglio l’uomo era strano, ed è intervenuta la Croce rossa di Castiglione della Pescaia. L’uomo ha dato in escandescenze, tanto da richiedere l’intervento anche dei Carabinieri di Marina di Grosseto. L’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti.