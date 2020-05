Raccolta alimentare dell’ordine di Malta che mette i box nei supermercati

GROSSETO – Il Gruppo Grosseto Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ha organizzato una colletta alimentare “atipica” che per forza di cose non si svolge con le consuete modalità, ovvero con la presenza di volontari presso i punti vendita che invitano i clienti a donare la spesa fornendogli un promemoria dei generi alimentari necessari e il sacchetto dove riporli, ma considerato lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, i “baschi rossi” del Cisom hanno pensato di posizionare una locandina esplicativa e dei box presso i supermercati aderenti dove i clienti, terminata la spesa, possano donare liberamente generi alimentari e prodotti per l’igiene da destinare alle famiglie in difficoltà.

“Non potevamo restare a guardare e non adoperarci per chi soffre e ha bisogno in questo particolare momento, difficile per tutti – queste le parole del Capo Gruppo Cisom, che precisa – quando abbiamo proposto ai titolari dei punti vendita Carrefour Express di via Fiume, via Scrivia, via Podgora, via Scansanele loc. Stiacciole, del Panificio Mangiavacchi e della Tavola Calda da Antonella, hanno accolto con grande entusiasmo la nostra iniziativa e sono stati ben lieti di fornire una preziosa collaborazione”.

«I generi alimentari raccolti sono destinati alle famiglie che si trovano ad affrontare ristrettezze conseguenti anche alla crisi economica globale che ha prodotto una drastica riduzione di lavoro per gli autonomi e la cassa integrazione per molti lavoratori dipendenti» afferma Fabio Rugolo, cofondatore con Giovanni Giuseppe Tunzi dell’articolazione maremmana del Cisom.

Tutte le info per diventare volontario possono essere richieste direttamente al Cisom scrivendo una email a gruppo.grosseto@cisom.org oppure su Facebook o Instagram. Per chi volesse sostenere il Cisom con una donazione: Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – C.F. 97679580585 – IBAN IT50E0200805074000103744409 (causale a favore Gruppo Grosseto).