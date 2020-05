Coronavirus, i dati aggiornati in Italia: 355 nuovi contagi, tutti i numeri Regione per Regione

GROSSETO – Nuovo aggiornamento con la situazione del contagio da coronavius in Italia e con i dati diffusi dalla Protezione civile.

• Attualmente positivi: 42.075

• Deceduti: 33.415 (+75, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 157.507 (+1.874, +1,2%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 435 (+-15, +-3,3%)

• Tamponi: 3878.739 (+54.118)

Totale casi: 233.019 (+355, +0,2%)

Elaborazioni basate sull’aggiornamento nazionale ore 18:

• Tasso grezzo di letalità: 14,3%

Regioni con il maggiore aumento percentuale da ieri:

Lombardia +0,24%

Abruzzo +0,22%

Piemonte +0,18%

Lombardia 88.968 (+210, +0,2%; ieri +221)

Emilia-Romagna 27.790 (+31, +0,1%; ieri +20)

Veneto 19.152 (+6, +0,1%; ieri +12)

Piemonte 30.637 (+54, +0,2%; ieri +82)

Marche 6.730 (+3, +0,1%; ieri +4)

Liguria 9.663 (+12, +0,1%; ieri +32)

Campania 4.802 (+5, +0,1%; ieri +10)

Toscana 10.104 (+4, +0,1%; ieri +12)

Sicilia 3.443 (+1, +0,1%; ieri +2)

Lazio 7.728 (+13, +0,2%; ieri +6)

Friuli-Venezia Giulia 3.273 (+2, +0,1%; ieri +4)

Abruzzo 3.244 (7, +0,2%, ieri la Regione non aveva comunicato i suoi dati)

Puglia 4.494 (+4, +0,1%; ieri +8)

Umbria 1.431 ( nessun nuovo caso per il quinto giorno consecutivo)

Bolzano 2.597 (+1, +0,1%; ieri +1)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Sardegna 1.356 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Valle d’Aosta 1.184 (+1, +0,1,%; ieri +1)

Trento 4.430 (+1, +0,1%; ieri +1)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)