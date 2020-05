MARINA DI GROSSETO – In vacanza gratis in Maremma. È il dono del Cieloverde Camping Village ai medici e agli infermieri della Toscana. In particolare il Cieloverde ospiterà gratuitamente dieci operatori della sanità della Toscana che negli scorsi mesi sono stati impegnati contro il coronavirus. Ospiterà gli operatori e le loro famiglie per una vacanza all’insegna della natura, del mare, ma anche della sicurezza.

«La pandemia causata dal Coronavirus, Covid 19, ci ha fatto riscoprire un profondo senso di solidarietà – afferma Luciano Serra, Presidente della Marinella S.p.a, società proprietaria del “Cieloverde Camping Village” – Ed è proprio in virtù di questo valore che abbiamo deciso di non limitarci ad un semplice grazie, nei confronti dei medici e degli infermieri che nei mesi scorsi si trovavano in prima linea negli ospedali, nei reparti di terapia intensiva, impegnati senza sosta per salvare la vita a tante persone affette dal virus – prosegue Serra -. Ragion per cui è nostra intenzione ospitare gratuitamente per una settimana di vacanze qui nel Cieloverde Camping Village, dieci di loro con le rispettive famiglie, perché possano ritrovare la serenità interiore messa a dura prova durante l’emergenza che hanno affrontato, e godere di un po’ di meritato relax, dopo tanta fatica».

L’iniziativa è stata condivisa con l’assessore per il diritto alla salute della nostra Regione, Stefania Saccardi. «La Toscana riparte e con generosità, testimoniando ancora una volta, con un gesto concreto, l’apprezzamento del lavoro straordinario, svolto da medici e infermieri, impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid 19 – ha aggiunto Stefania Saccardi – L’ospitalità offerta ad alcuni nostri professionisti, vuole essere la testimonianza di questo apprezzamento e della gratitudine per quello che è stato fatto con così tanta dedizione e impegno in un periodo di emergenza sanitaria senza precedenti e molto complesso per ciascuno di noi. Come Regione non possiamo che accogliere positivamente questa iniziativa della proprietà che gestisce il Cieloverde Camping Village, che è un esempio di buona pratica, avendo rispettato tutte le raccomandazioni indicate dalle ordinanze regionali, a partire dal distanziamento sociale. Ripartiamo con fiducia, nel rispetto delle regole per la tutela della salute di tutti e traendo il massimo insegnamento da ciò che abbiamo vissuto, senza dimenticare l’immenso lavoro dei nostri professionisti, che non si sono risparmiati pur di salvare più vite umane possibili, e il senso di responsabilità dei cittadini toscani, che hanno permesso di contenere la diffusione del virus».

La vostre vacanze sicure: le misure anti Covid19 del Cielo Verde – In vista dell’apertura della stagione turistica 2020, la Società Marinella SPA, titolare del Cieloverde Camping Village, ha messo in atto una serie di adeguamenti tecnici e di protocolli anti covid tali, da garantire ai nostri ospiti una vacanza sicura e dunque serena. Date le notevoli dimensioni del nostro villaggio, qui, il distanziamento sociale avviene da sempre. Ogni nucleo familiare ha i propri spazi riservati sia presso le rispettive residenze,che sulla spiaggia.

A tale proposito e sempre a tutela della salute dei nostri vacanzieri, è stato deciso di ridurre la capienza totale del camping del 50% ,rispetto alle presenze massime che sarebbero consentite. Il nostro personale, istruito a dovere, adotterà tutte le procedure di sicurezza previste dai protocolli sanitari nazionali, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall’ ISS.

Qui di seguito alcune delle misure di sicurezza previste all’interno del Cieloverde:

• All’ingresso del Villaggio rilevazione della temperatura con “ Termoscanner ”ad ogni ospite.

• Sanificazione con Ozono di tutte le strutture ad ogni cambio settimanale.

• Ambulatorio all’interno del Villaggio attivo H24 a disposizione dei clienti

• Food Delivery presso ogni residenza di prodotti del SuperMarket o di alimenti cucinati dal

• Ristorante Il Tosco. Le ordinazioni tramite telefono o con una App dedicata.

• Beach Delivery direttamente fino a sotto l’ombrellone in spiaggia.

• Contapersone in tutti i locali per evitare assembramenti.

• Dispenser di “Gel Igienizzante” per le mani disseminati in ogni parte del Villaggio.

• Trenino a corse gratuite con carrozze aperte e vetri separatori.

• Segnaletica orizzontale per il rispetto della distanza di sicurezza.