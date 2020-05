Nuovo preparatore atletico per le rose del Circolo Pattinatori: è Lorenzo Massai

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 ha un nuovo preparatore atletico, Lorenzo Massai. Il nuovo collaboratore tecnico della società presieduta da Stefano Osti seguirà, dal prossimo mese di agosto, tutte le squadre biancorosse dalla serie A1 al minihockey, in vista della stagione 2020-2021.

Massai, che ha già avuto i primi contatti anche con l’allenatore Federico Paghi, si è detto “lusingato della proposta ricevuta dal Circolo Pattinatori e sicuramente l’ammissione alla serie A1 è uno stimolo in più per affrontare questa nuova avventura. La prima impressione che ho avuto è di una grande famiglia, nella quale si possono fare grandi cose”.



Nonostante la giovane età, Lorenzo Massai ha un curriculum di tutto rispetto, che spazia dalla pallacanestro all’atletica, dal calcio alla pallavolo. Laureato in Scienze Motorie, in questi ultimi anni è stato preparatore fisico della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) ed Istruttore regionale minibasket. Allenatore e personale trainer di II livello della Fipe (Federazione Italiana Pesistica). Ho lavorato come preparatore per la Pallacanestro Grosseto, sia nelle giovanili che con la prima squadra. Con questa società ha raggiunto importanti traguardi come le finali Elite dei campionati Under 15 Under 16 e Under 18, vincendo il titolo in quest’ultima categoria nella stagione 2017/18. Ha partecipato sempre come preparatore anche a campionati eccellenza Under 14 e Under 15. Non meno importante i playoff raggiunti lo scorso anno con il campionato di Promozione (prima squadra) con un team composto per la maggior parte da ragazzi under 20 tutti cresciuti nella nostra società.



“Ho avuto inoltre l’opportunità – sottolinea Massai – di allenare ragazzi che hanno intrapreso la carriera del professionismo e semiprofessionismo (serie A, B e C) e giovanissimi che sono entrati nel giro della nazionale giovanile, tutti grossetani e cresciuti nella nostra società. Sempre nella pallacanestro seguo da 5 anni, in veste di preparatore, le fasi di selezione della rappresentativa provinciale. Con la pallavolo ho collaborato con il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco, anche in questo caso facendo da preparatore sia ai gruppi giovanili che alla prima squadra, con la quale abbiamo raggiunto una meritata promozione in serie D nella stagione 2018/19. Altro importante risultato la vittoria del campionato Basso Tirreno di categoria Under 14 sempre nella stagione 2018/19. Negli anni ho seguito inoltre la preparazione pre campionato di alcune squadre dilettantistiche di calcio a 11 e calcio a 5 ed in maniera individuale la preparazione fisica di calciatori e la riatletizzazione di molti atleti”.



Massai ha avuto anche esperienze di management sportivo, “collaborando con la società di Atletica Grosseto Banca Tema per gli Europei Master non stadia del 2015, gli Europei Paralimpici del 2016 come accreditation manager, stesso ruolo ricoperto negli Europei Under 20 di atletica leggera del 2017. Ho partecipato, come collaboratore esterno, ai CDS nazionali di marcia del 2017 e del 2018. Negli ultimi anni partecipo inoltre ai progetti di educazione motoria del Coni per promuovere l’attività motoria nelle scuole elementari”.