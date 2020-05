Follonica Covid-free: nessun nuovo contagio ed è guarito l’ultimo positivo

FOLLONICA – Nessun nuovo contagiato e anche l’ultimo paziente guarito; la città del Golfo per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus raggiunge quota zero nei contagi Covid. Un’ottima notizia che lascia ben sperare e che viene confermata dall’ultimo bollettino Ausl di oggi.

«Ed ecco la notizia che volevo dare da tempo – scrive il commissario prefettizio Alessandro Tortorella -. L’ultimo paziente è guarito e quindi Follonica è finalmente “Covid-free”. La gioia è immensa e la città si stringe attorno a tutti coloro che hanno vinto questa battaglia e alle loro famiglie. Grazie ai medici e infermieri, alla Polizia municipale, ai dipendenti Sei e a tutti coloro che hanno collaborato in questi lunghi mesi nell’assistenza ai cittadini positivi, fino ad arrivare a questo agognato finale».

«Un pensiero costante – aggiunge – va a Rizieri Ceccarelli e alla sua famiglia, un abbraccio anche a chi ancora si trova in ospedale, affinché presto possa tornare a casa. Spero tanto che i 24 guariti di oggi rimangano l’ultimo numero del Covid per Follonica e che piano piano tutti possiamo tornare alla normalità. Raccomando attenzione perché ancora non siamo fuori, ma sono certo che ce la faremo».