SORANO – Vestiti, stoviglie, persino giocattoli per bambini. Rifiuti abbandonati ovunque sotto il ponte che scavalca un torrente, lungo le rive del fiume.

È la situazione segnalata dal presidente dell’associazione ODV, Irriducibili Liberazione Animale, Alessandro Torlai, che racconta «Sono rimasto senza parole quando ho trovato un luogo così bello e pieno di vita, come lo è un corso d’acqua, deturpato e reso quasi irriconoscibile da certi uomini, se così si possono definire».

I rifiuti si trovano lungo la strada provinciale 73 nel comune di Sorano. «Un posto bellissimo immerso nelle campagne grossetane ma quasi al confine col Lazio».

«Un uomo, nel vero senso della parola, non può inquinare un ambiente riducendolo in queste condizioni, li dove tanti animali vivono ed altri bevono l’acqua di quel torrente. Di certo non ci si può girare dall’altra parte ed il nostro dovere, come associazione, è quello di segnalare alle autorità competenti di zona. Speriamo in una bonifica del luogo e che un giorno vengano presi i responsabili di questi orribili gesti».