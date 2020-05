Riapre l’ufficio turistico di Massa Marittima «Fornirà strumenti per gestire il turismo»

MASSA MARITTIMA – Dal 1 giugno riapre l’ufficio turistico di Massa Marittima dopo la chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria Covid – 19. L’ufficio, gestito dalla Cooperativa Itinera, effettuerà apertura straordinaria lunedì 1 giugno dalle 15 alle 17 e martedì 2 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 17; poi per tutto il mese di giugno sarà aperto dal venerdì al lunedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 17.

“Siamo molto contenti di riaprire al pubblico il nostro ufficio turistico – ha detto Irene Marconi assessore al turismo del Comune di Massa Marittima – ma voglio ricordare che anche durante il lockdown le attività dell’ufficio sono proseguite da remoto per proporre nuovi pacchetti turistici adeguati all’emergenza. Anche la formazione degli operatori – ha aggiunto – che si è conclusa in questi giorni, è stata ripensata e programmata sulla base della situazione attuale per fornire strumenti finalizzati alla gestione delle nuove esigenze del mercato turistico”, ha concluso l’assessore Marconi.

L’ufficio turistico si trova in via Todini 5, info: tel. 0566906554, per aggiornamenti su eventi e orari: sito web: www.turismomassamarittima.it, pagina Facebook: Ufficio Turistico Massa Marittima.