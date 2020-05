Porte aperte ai musei cittadini. E biglietto gratis fino a luglio

GROSSETO – I Musei cittadini sono di nuovo aperti. Da questa mattina alle 10 il Museo archeologico, il Museo di storia naturale, il Polo culturale Le Clarisse e il Museolab sono tornati ad accogliere i visitatori e con ingresso gratuito fino al 31 luglio.

“Questa nuova fase sarà l’occasione per rilanciare la cultura collegata alle grandi raccolte museali; e con esse il patrimonio archeologico, storico, artistico e scientifico del territorio – dice il vice sindaco e assessore alla Cultura e al Turismo, Luca Agresti -. Ma soprattutto, grazie anche all’ingresso libero, sarà un modo per avvicinare i grossetani che non hanno ancora avuto modo di visitare questi spazi e per incentivare le visite dei turisti. Sarà una delle principali vetrine per la promozione della Maremma”.

Museo archeologico

Orario: 29-30-31 maggio; 10-13 e 16-21, 1-2 giugno: 16-21, dal 3 giugno: martedì, mercoledì e giovedì ore 10-18, venerdì, sabato e domenica e festivi ore 10-13 e 16-21

continua fino al 30 giugno la mostra evento ‘Oltre il Duomo’;

si prevedono visite libere e guidate tramite app gratuita IZI.travel e accompagnate da un operatore.

Per info: https://maam.comune.grosseto.it/, tel 0564-488752, fb: Museo archeologico e d’arte della Maremma, instagram: museomaam, canale YouTube: Museo Archeologico e d’arte della Maremma

Polo culturale Le Clarisse

Riapre i battenti con l’inaugurazione della mostra “Pietro Aldi e Paride Pascucci nelle collezioni pubbliche di Grosseto”, visitabile fino al 19 luglio a ingresso gratuito e con questo orario: venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, lunedì 1° e martedì 2 giugno dalle 16 alle 20.

Nel resto dei giorni la mostra sarà fruibile su appuntamento, sia per gruppi che per singoli visitatori, telefonando ai numeri 0564/488067 – 069 – 547.

Museo di storia naturale

È aperto, da oggi, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

I visitatori potranno usufruire di alcuni brevi video dedicati ai singoli aspetti del museo, fotografando con lo smartphone un Qr-code all’ingresso. Questi video saranno presto fruibili anche sul nuovo sito del Museo.

Museolab

Aperto tutti i venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Gli altri giorni su richiesta a questi contatti: 0564-441110; museolab@unisi.it; pologr@unisi.it.

L’ingresso ai musei sarà gratuito fino al 31 luglio, ma in ogni struttura sarà disponibile un punto di raccolta per le donazioni spontanee dei visitatori, In questa fase, per gestire gli accessi tramite le prenotazioni online, i tre musei cittadini partecipano alla piattaforma www.sostengolacultura.it