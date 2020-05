Parcheggi del centro storico gratuiti per i residenti. Ecco come sarà regolata la sosta

MASSA MARITTIMA – Per i parcheggi a pagamento a Massa Marittima si cambia. In considerazione della situazione economica causata dalle conseguenze dell’emergenza Covid – 19, la Giunta Comunale di Massa Marittima ha approvato una delibera che ridefinisce i periodi e le tariffe per la fruizione dei parcheggi a pagamento regolamentati con parcometri del capoluogo: piazzale Mazzini, piazza Matteotti, via Carducci, via Corridoni, via Norma Parenti e piazza Dante Alighieri.

Parcheggi che dal 2018 sono gestiti dalla società Massa Marittima Multiservizi srl. La prima e importante novità è che per cittadini residenti nel Comune di Massa Marittima, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 marzo 2021, sarà consentita la sosta gratuita per 90 minuti giornalieri, non frazionabili. Per le soste eccedenti i primi 90 minuti saranno applicate le tariffe, uniformate per tutti gli utenti residenti e non, di 50 centesimi per la prima mezz’ora e 1 euro per ogni ora successiva.

“Abbiamo preso questa misura – spiega il sindaco Marcello Giuntini – perché vogliamo che i nostri cittadini si riapproprino del centro storico della città e nello stesso tempo vogliamo agevolare la ripresa del commercio, un settore tra i più colpiti dall’emergenza economica causata dalla pandemia”.

“Insieme al Cda, al sindaco, alla Giunta Comunale ed ai vari uffici, ci siamo trovati a gestire questa grande emergenza – dice Renato Vanni, presidente della Massa Marittima Multiservizi Srl – e per quanto riguarda i parcheggi l’Amministrazione Comunale ci ha incaricato di costruire la fattibilità economica e finanziaria di questa importante iniziativa, tesa a rivitalizzare il centro storico ed il tessuto commerciale. Il Cda ha condiviso fin da subito l’iniziativa – prosegue Vanni -, pur senza fare previsioni circa l’andamento della stagione turistica ormai iniziata, proprio per questo tuttavia è opportuno privilegiare i residenti cercando di agevolare la fruizione del centro storico e delle sue attività. Ovviamente i conti economici relativi alla gestione dei parcheggi soffriranno molto per questa situazione, ma non rappresentiamo eccezioni rispetto a quanto avviene nel resto del paese”.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti della Massa Marittima Multiservizi per la preziosa collaborazione dimostrata in questi mesi (sottolineo la Farmacia Comunale, che non ha mai interrotto la propria attività insieme alla Casina dell’Acqua), nonché la Giunta Comunale – conclude il presidente di Massa Marittima Multiservizi – per il lavoro gomito a gomito condiviso nell’interesse della cittadinanza e della nostra società”.

Per quanto riguarda gli orari tutti i parcheggi saranno aperti dal 1 al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre dalle ore 8 alle 20 mentre dal 1 luglio al 31 agosto dalle 8 alle ore 24. Per i titolari e i dipendenti delle attività lavorative che si trovano nelle zone Apru e Piazza Dante Alighieri sarà invece applicata una tariffa agevolata di 2 euro al giorno che si può ottenere mediante una tessera che sarà rilasciata dal concessionario del servizio dietro una cauzione di 7 euro oltre l’importo della ricarica. Questa tariffa vale in tutti i parcheggi con la sola esclusione del parcheggio di piazzale Mazzini. Si ricorda infine che gli Ausiliari della sosta e del traffico sono disponibili presso l’Ufficio di Via Corridoni per la distribuzione delle tessere residenti e attività dal lunedì al venerdì, ore 8 alle 10 e dalle 15 alle 17.