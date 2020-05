Operazione Cuore conquista anche l’Europa: generi di prima necessità dalla Germania

GAVORRANO – Un’amicizia italo tedesca per istituire una rete di solidarietà ai tempi del coronavirus. Grazie alla mediazione di Laura Romeo, fondatrice dell’associazione Onlus “Operazione Cuore”, con la parrocchia del comune di Nonnenhorn in Germania, sono stati raccolti bene di prima necessità per le famiglie bisognose di Gavorrano.

Vestiti, alimenti, omogeneizzati, pannolini e oggetti per l’infanzia oltre a una donazione in denaro di 500 euro sono il risultato della raccolta fondi che i cittadini della cittadina bavarese hanno donato all’associazione Operazione Cuore, che a sua volta ha devoluto tutto quanto alla Croce Rossa del comitato locale. I volontari in questi giorni si stanno organizzando per ritirare i pacchi.

«L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo – sono le parole del comitato Cri – . Ringraziamo l’associazione Onlus “Operazione Cuore” che sta sostenendo i nostri progetti di sostegno alle famiglie in difficoltà con aiuti e solidarietà proveniente da oltralpe».

«Grazie alla mediazione di “Operazione Cuore”, della famiglia Matthaes e il parrocco Ralf Gührer, è stata organizzata una raccolta fondi di vestiti e di beni di prima necessità tra i fedeli della parrocchia di Nonnenhorn in Germania, destinati ai nostri progetti e ci stiamo organizzando per andarli a prendere».