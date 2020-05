L’almanacco del Giunco: il 29 maggio va in onda l’ultima puntata di Star Trek. E non solo

GROSSETO – Venerdì 29 maggio, san Paolo VI papa, Giornata internazionale delle forze di pace delle Nazioni Unite, il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.46. Accadeva oggi:

363 – L’imperatore romano Giuliano sconfigge l’esercito dei Sasanidi davanti alla capitale Ctesifonte.

757 – Viene consacrato al soglio papale papa Paolo I.

1167 – Viene combattuta la battaglia di Prata Porci nei pressi di Tuscolo.

1176 – Le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l’esercito imperiale di Federico Barbarossa nella Battaglia di Legnano. Con essa fu posta la parola fine al tentativo di egemonizzazione dei comuni dell’Italia Settentrionale da parte dell’imperatore tedesco. Essendo simbolo della vittoria delle popolazioni italiane su quelle straniere, Legnano, grazie alla storica battaglia, è l’unica città, oltre a Roma, ad essere citata ne Il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro, inno nazionale italiano dal 1946. L’importante scontro armato è ricordato annualmente dal Palio di Legnano.

1414 – Concilio di Costanza.

1453 – Le armate turche ottomane del sultano Mehmed II prendono Costantinopoli dopo un assedio di due mesi, sconfiggendo e uccidendo in battaglia l’imperatore Costantino XI Paleologo e ponendo così fine al millenario Impero Romano d’Oriente.

1660 – Restaurazione inglese: Carlo II viene riportato sul trono d’Inghilterra.

1677 – Il Trattato di Middle Plantation stabilisce la pace tra i coloni della Virginia ed i locali amerindi.

1727 – Pietro II diventa zar di Russia.

1733 – A Quebec City i canadesi difendono il diritto ad avere schiavi pellerossa.

1790 – Il Rhode Island diventa l’ultima delle 13 colonie originali degli Stati Uniti a ratificare la costituzione e viene ammesso come tredicesimo Stato.

1848

– Battaglia di Curtatone e Montanara;

– Il Wisconsin viene ammesso come trentesimo Stato degli USA.

1855 – Nel Regno di Sardegna, Vittorio Emanuele II pone la sua firma alla legge sui conventi che aveva fatto scoppiare la crisi calabiana.

1864 – L’arciduca Massimiliano d’Austria arriva in Messico per la prima volta.

1886 – Il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola.

1903 – Alessandro I di Serbia viene assassinato a Belgrado dall’organizzazione della Mano Nera (Crna Ruka).

1913 – A Parigi si tiene la prima del balletto di Igor’ Fëdorovič Stravinskij Le Sacre du Printemps.

1914 – Il transatlantico Empress of Ireland affonda nel Golfo di San Lorenzo; 1.024 le vittime.

1918 – Russia: un decreto istituisce il servizio militare obbligatorio.

1919 – L’osservazione della posizione spostata delle stelle durante un eclissi solare conferma la teoria della relatività di Albert Einstein.

1936 – Il pugile tedesco Max Schmeling batte, per fuori combattimento alla dodicesima ripresa, a New York l’americano Joe Louis.

1940 – Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d’Italia Firenze – Modena e conquista la sua prima maglia rosa.

1945 – In Germania si compie l’ultima uccisione riconducibile al Programma Aktion T4. A morire fu Richard Jenne, un bambino di soli 4 anni.

1950 – La St. Roch, prima nave a circumnavigare il Nord America, arriva ad Halifax, in Nuova Scozia.

1953 – Nepal: Edmund Hillary e Tenzing Norgay conquistano l’Everest.

1954 – Roma: Canonizzazione di papa Pio X.

1967 – Nigeria: a seguito della dichiarazione d’indipendenza, scoppia la Guerra del Biafra.

1977 – Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis.

1985 – Strage dell’Heysel: A Bruxelles, Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

1994 – Va in onda l’ultima puntata della serie Star Trek: The Next Generation, dal titolo Ieri, oggi e domani.

2000 – Indonesia: con l’inizio delle investigazioni per il reato di corruzione, il presidente Suharto viene messo agli arresti domiciliari.

2004 – Attacco di un commando di Al Qaida a un centro petrolifero iracheno entro il 30 giugno.

2005 – Gli elettori francesi bocciano il referendum sul Trattato per una Costituzione per l’Europa.

2011 – Il sottosegretario alla funzione pubblica francese, Georges Tron, si dimette dalla sua carica in seguito ad uno scandalo sessuale denunciato da due donne.

2012 – Forti scosse di terremoto colpiscono l’Emilia-Romagna, e vengono avvertite in tutto il Nord Italia, soprattutto in Veneto e Lombardia. La più forte, di magnitudo 5.8, ha il suo epicentro nei pressi di Medolla, in provincia di Modena.

Fonte: il.wikipwdia.org