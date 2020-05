Dal pacchetto scuola alla riduzione dell’Imu: le proposte dell’opposizione per affrontare il Coronavirus

MAGLIANO IN TOSCANA – Il gruppo di opposizione Magliano in Toscana uniti, attraverso il capogruppo Giancarlo Tei propone alcune misure a sostegno di attività e famiglie per affrontare l’emergenza Covid 19. «Siamo disponibili a collaborare per superare questo momento difficile per tutti».

Di seguito le misure proposte dal gruppo di minoranza:

• Contributo per pacchetto scuola 2020/2021 per acquisto libri, materiale didattico e servizi scolastici, con integrazione delle risorse regionali, con limiti di reddito e rimborso trasporto scolastico non utilizzato.

• Riduzione della TARI in misura consistente per tutte le attività colpite dalla crisi e per i soggetti ammessi ai bonus alimentari.

• Contributi fino al 50% delle spese documentate per l’ acquisto di attrezzature, beni e servizi di sanificazione, adeguamento dei locali e test sierologici del personale: fino ad un max di euro 1.500 per ristoranti, bar, agriturismi, servizi di somministrazione, negozi, parrucchieri/barbieri, attività artigianali. ecc, 2.000 euro per Hotel.

• Contributi pari al 50% e fino ad un max di euro 2.500 di contributo per rinnovo aree DEHORS e arredo esterno preventivamente concordato con gli uffici comunali competenti e finalizzato alla valorizzazione del contesto urbano.

• Bonus spesa sul modello governativo.

• Riduzione IMU per i proprietari di abitazione in affitto che concordano una riduzione del canone di misura congrua.

• Incremento fondo per aiuti agli affitti.

• Riduzione oneri di urbanizzazione e costo di costruzione interventi edilizi.

• Sostegno alle attività agricole attraverso sostegni diretti alla commercializzazione dei prodotti.

• Esenzione tosap fino al dicembre 2020.

• Contributo “ripartenza” per fatturati zero nei mesi di fermo Covid19, max 400 euro e comunque non superiore alle spese fisse sostenute per affitti ed utenze.