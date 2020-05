Coronavirus: nessun nuovo caso. Sono 39 i positivi in provincia

GROSSETO – Ancora una giornata senza nuovi casi positivi in provincia di Grosseto, dove ormai da giorni non si registrano incrementi di pazienti positivi al coronavirus.

I contagi totali dall’inizio dell’emergenza restano dunque 393, mentre le guarigioni sono 333. Oggi infatti non sono stati registrati nuove guarigioni. L e vittime sono 21.

Questo significa che i pazienti attualmente positivi, cioè le persone che sono malate di covid19 in Maremma in questo momento, sono 39. Di queste la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.