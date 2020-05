Coronavirus, i dati aggiornati i Italia: 516 nuovi positivi. I numeri Regione per Regione

GROSSETO – Nuovo aggiornamento della situazione del contagio da coronavirus in Italia con i dati diffusi dalla protezione civile.

• Attualmente positivi: 46.175

• Deceduti: 33.229 (+87, +0,3%)

• Dimessi/Guariti: 152.844 (+2.240, +1,5%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 475 (-14, -2,9%)

• Tamponi: 3.755.279 (+72.135)

Totale casi: 232.248 (+516, +0,2%)

• Tasso grezzo di letalità: 14,3%

Regioni con la crescita percentuale dei casi più alta rispetto a ieri:

Lombardia: +0,40%

Molise: +0,23%

Campania: +0,21%

Lazio: +0,21%

I dati Regione per Regione:

Lombardia 88.537 (+354, +0,4%; ieri +382)

Emilia-Romagna 27.739 (+38, +0,1%; ieri +74)

Veneto 19.134 (+9, +0,1%; ieri +12)

Piemonte 30.501 (+56, +0,2%; ieri +58)

Marche 6.723 (+4, +0,1%; ieri +1)

Liguria 9.619 (+14, +0,2%; ieri +16)

Campania 4.787 (+10, +0,2%; ieri +4)

Toscana 10.088 (+2, +0,1%; ieri +4)

Sicilia 3.440 (+2, +0,1%; ieri +3)

Lazio 7.709 (+16, +0,2%; ieri +21)

Friuli-Venezia Giulia 3.267 (+5, +0,2%; ieri +7)

Abruzzo 3.237 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Puglia 4.482 (+1, +0,1%; ieri +2)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Bolzano 2.595 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso, come ieri)

Sardegna 1.356 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.182 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Trento 4.428 (+3, +0,1%; ieri +3)

Molise 436 (+1, +0,2%; ieri +1)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il quinto giorno consecutivo)