Agevolazioni sulla tariffa dell’acqua: ecco come fare domanda

ORBETELLO – A partire dal primo giugno ed entro il 15 luglio prossimo i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per chiedere l’assegnazione di agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato per l’anno 2020.

L’avviso è consultabile all’indirizzo web del Comune di Orbetello: www.comune.orbetello.gr.it

La domanda di partecipazione al Bando, unitamente ai moduli allegati, deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune.

Il modello domanda potrà: essere scaricato, dal sito internet del Comune di Orbetello all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it sezione bandi e gare, essere richiesto tramite posta elettronica all’indirizzo bonusfiora2020@comune.orbetello.gr.it.