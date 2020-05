A Orbetello pronto il piano spiagge: «Piccoli ampliamenti per gli stabilimenti balneari»

ORBETELLO – A Orbetello è pronto il piano spiagge 2020. «Lunedì andranno in approvazione in giunta i relativi atti» conferma il sindaco Andrea Casamenti.

«La vigilanza delle spiagge libere sarà organizzata in collaborazione con la Croce rossa di Orbetello, la Misericordia di Albinia e i Vigili del fuoco. La nostra Polizia Municipale sarà chiaramente pronta per ogni intervento richiesto. Non ci saranno prenotazioni e le spiagge potranno essere liberamente utilizzate ma in sicurezza e nel rispetto delle distanze fissate dalle disposizioni nazionali e regionali».

«Inoltre gli stabilimenti balneari potranno ottenere piccoli ampliamenti straordinari solo per questa stagione estiva e potranno occuparsi a proprie spese della vigilanza di piccole porzioni di spiaggia libera che rimarrà assolutamente libera – prosegue Casamenti -. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato, ognuno per la propria competenza, a questo importante progetto per usufruire in libertà ma in sicurezza delle nostre spiagge: Roberto Berardi, Ivan Poccia, Maddalena Ottali e i rispettivi uffici. Dopo l’approvazione degli atti sarà presentato ufficialmente l’intero progetto che avrà attivazione a partire dalla metà di giugno con conclusione intorno alla metà di settembre».